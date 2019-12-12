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Altındağ Belediyesi'nden “Şeb-i Arus” programı

Altındağ Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 746.

Altındağ Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746. Vuslat yıldönümü nedeniyle “Şeb-i Arus” programı gerçekleştirdi.



Altındağ Belediyesi tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 746. Vuslat yıldönümü nedeniyle Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde “Şeb-i Arus” programı düzenlendi. Programa, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, belediye meclis üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Konya'dan Ankara'ya gelen semazenler, sema gösterisi yaptı. Programın ardından Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle andığını belirtti. Ayrıca, Balcı, geceye katılan ekiplere teşekkür ederek çiçek takdim etti.

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