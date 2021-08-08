Altındağ Belediyesine ait Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi'ne kayıtlar başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi'nde kayıtlar başladı.

Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi hizmete girdi. Rengarenk ve sıcacık bir merkez oluşturduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu güzel kütüphane ve oyun evini hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Merkezimiz kapılarını açtı. Kayıtlarımız başladı. Minik kullanıcılarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bebek ve çocukların çok erken dönemde kitaplarla etkileşiminin, onların gelişimi üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu belirten Başkan Balcı, “Kütüphanenin mümkün olduğunca çok çocuğa ulaşabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık. 0-3 yaş bebeklere ve 3-6 yaş çocuklara hitap edebilmesi, onların ilgisini çekebilmesi için her şeyi düşündük, her detay üzerinde titizlikle çalıştık. Kütüphanenin miniklerimiz için çok faydalı olacağına ve onlar tarafından çok sevileceğine inanıyorum. Altındağ'ın geleceği, onlar sayesinde çok güzel olacak inşallah. Merkezimizden faydalanmak isteyenler Karapürçek 421. Cadde bulunan kütüphanemize bizzat gelerek kayıt yaptırıp, bilgi alabilirler” değerlendirmesini yaptı.