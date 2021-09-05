Altındağ Belediyesinin Yaz Akşamı Şenlikleri vatandaşlara eğlence vadediyor

Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaz Akşamı Şenlikleri kapsamında, alanlara kurulan şişme oyuncaklar, kukla, Karagöz, jonglör ve illüzyon gösterileri 7'den 70'e tüm Altındağlılara eğlence sunuyor.

Her yaştan mahalle sakininin bir araya geldiği Yaz Akşamı Şenlikleri kapsamında, alanlara kurulan şişme oyuncaklar, kukla, Karagöz, jonglör ve illüzyon gösterileriyle çocuklar eğlencenin tadını çıkarıyor. Çocuklar oyun alanında eğlencenin tadına varırken, büyükler ise keyifli zamanlar geçiriyor.

Sanatı, kültürü ve eğlenceyi Altındağlıların ayağına getirdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Şenliklerle mahallelerimiz adeta rengarenk oldu. Çocuklarımızın doyasıya eğlenirken yaşadıkları mutluluk bizi de çok sevindiriyor. Altındağ'da her çocuğumuzun mutluluğu için çalışacağız. Bizim önceliğimiz her zaman çocuklarımız. Yoğun ilgi gören şenliklerimiz tüm hızıyla devam edecek. Altındağlı hemşehrilerimizin yüzünde tebessüm oluşturacak çalışmaları hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Yaz akşamı etkinliklerine tüm mahalle sakinlerini davet eden Balcı, "Şenlik coşkusu tüm mahallelerimizde devam ediyor. Komşuluk ilişkilerimizi pekiştiren, çocuklarımızın yüzünü güldüren, her yaştan Altındağlı vatandaşımızın büyük ilgisini çeken eğlence programlarımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.