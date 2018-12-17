Altındağ Belediyespor'dan bir galibiyet daha

Lig'in 17. haftasında Altındağ Belediyespor, sahasında Bergama Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

Lig'in 17. haftasında Bergama Belediyespor'u konuk eden Altındağ Belediyespor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Son 3 haftada 9 puan toplayan Altındağ Belediyespor'a galibiyeti getiren gol, Emrah Sürücü'den geldi. Ligin ilk yarısının son maçını kazanarak puanını 30'a yükselten mavi-beyazlılar, averajla ikinci sırada yer aldı.

İstikrar abidesi; Emrah Sürücü

Hücum anlayışını bu müsabakaya da yansıtan Altındağ Belediyespor, karşılaşmaya yine hızlı bir giriş yaptı. Küme düşme hattındaki rakibinin direncini erken bir golle kırmak isteyen mavi-beyazlı takım, ilk yarıda yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. İkinci yarıda da aynı oyun anlayışıyla sahaya çıkan Altındağ temsilcisinin golü gecikmedi. Tabelayı değiştiren isim, sezonun ilk yarısındaki 17 maçın 16'sında forma giyen Emrah Sürücü oldu. 49. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren Emrah Sürücü, liderliğe giden yolun kapısını ardına kadar araladı.

Ligin gizli lideriyiz

Altındağ Belediyespor Kulüp Başkanı Muhittin Karık, Bergama galibiyetini ve sezonun ilk yarısını değerlendirdi. Sezonun ilk yarısı itibariyle küme düşmeme mücadelesi veren rakiplerinin dirençli bir futbol sergilediğini ifade eden Karık, “Daha farklı olabilirdi. Ama 1-0 oldu. 3 puan her şeyden önemli” dedi.

Karık, son 6 haftada 5 galibiyet elde ettiklerini hatırlatarak, Altındağ Belediyespor takımının şampiyon olacak potansiyele fazlasıyla sahip olduğunu vurguladı. Averajla 2. sırada yer aldıklarına dikkat çeken Başkan Karık, takıma ve teknik heyete duyduğu güveni de dile getirdi.