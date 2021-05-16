Altındağ Devlet Hastanesi projesi devlet yatırım programına alındı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ Devlet Hastanesi projesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile devlet yatırım programına alındığını duyurdu.

Vatandaşlara verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Balcı, “Hastanemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın onayları ile yatırım programına alındı. Cumhurbaşkanımıza Altındağ'a verdiği destek için, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya baştan beri hep yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyor, hastanemizin tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Devlet hastanesinin Altındağ için çok önemli bir ihtiyaç olduğunu aktaran Başkan Balcı, “Altındağ büyük ve nüfusu oldukça fazla bir ilçe. Hastane Altındağımız için çok önemli bir ihtiyaç. Bu konuyu Cumhurbaşkanımıza ilettik. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. Bölgemize yapılacak devlet hastanesi yatırım programına alındı. Hastane, Türkiye'deki en büyük 10 mahalle içinde bulunan Karapürçek Mahallemizde Yeşil Kuşak Caddesi üzerine yapılacak. Bölgede yaşayan 250 binden fazla insana hizmet edecek. Altındağ'a sağlık sıhhat kazandıracak, değer katacak inşallah” dedi.