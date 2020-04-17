Altındağ, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına hazır

Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, 2 gün boyunca hem vatandaşların hem de sokak hayvanlarının her ihtiyacının giderilebilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Altındağ'da sokağa çıkma yasağı Altındağlıları mağdur etmeyecek. Çünkü Altındağ Belediyesi, vatandaşların yardımına koşabilmek için ekipleri yine seferber etti. Vatandaşların ekmek, eczane gibi ihtiyaçlarını karşılamak için görev başında olacaklarını söyleyen Başkan Balcı, sokak hayvanlarını unutmayacaklarının da altını çizdi. Başkan Balcı, “Altındağ Belediyesi'nin sevgi dolu yardım eli, geçtiğimiz hafta olduğu gibi, bu hafta da Altındağ'ın her köşesine uzanacak. Siz yeter ki evde kalın, biz hizmetinizdeyiz” dedi.

Sevgi dolu yardımlaşma

Altındağlı vatandaşların sokağa çıkma yasağı süresince mağdur olmaması için yine seferber olduklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Eylem planımız hazır. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının alınabilmesi için ve sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın da beslenebilmesi için ekiplerimizi seferber ettik. Herkese yetişebilmek için var gücümüzle çalışacağız. Büyüklerimizin eczane ve ekmek ihtiyaçları için yardımlarına koşacak, acil ihtiyaçları gidermek için ne gerekiyorsa yapacağız. Sevgi dolu yardım elimizi yine Altındağ'ın her köşesine uzatacağız. Çünkü Altındağ'da hiç kimse yalnız değil” ifadelerini kullandı.

“Hayvan dostlarımızı da unutmadık”

Başkan Balcı “Sokakta yaşayan hayvan dostlarımızı da unutmadık. Hayvanlar da bizim dostlarımız. Alınan tedbirler nedeniyle artık insanlar dışarı çıkamadığından, sokak hayvanlarının yiyecek bulması çok zorlaşıyor. Şartlar onlar için de hayli zorlayıcı. Bu nedenle ekiplerimiz gün boyu ilçemizin belli alanlarına mama dağıtımı yapacak. Bu şartlardan ne kadar az hayvan dostumuz zarar görürse o kadar iyi” dedi.

“Zabıta ekiplerimiz denetimde”

Altındağ Belediyesi zabıta ekiplerinin, alınan tedbir kararlarına ve yasaklara uyulup uyulmadığını denetlemek için daima görev başında olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı ““İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler” dedi.