Altındağ Kreşlerinde 29 Ekim coşkusu

Ankara'da Altındağ Belediyesi kreşlerinde 29 Ekim coşkusu yaşandı. Ellerinde Türk bayrakları ve bayrak renkli kıyafetleriyle 29 Ekim coşkusunu yaşayan minikler, Cumhuriyetin 98'inci yıldönümünü kutladı.

Miniklerin 29 Ekim coşkusu, Altındağ'a yayıldı. Altındağ Belediyesi kreşlerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Öğretmenleriyle birlikte, coşkuyla marşlar söyleyen kreş öğrencileri, bayraklarını bir an olsun ellerinden bırakmadı. Minikler, Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olacaklarını bir kez daha gösterdi. Minik öğrencilerin sevinci görülmeye değerdi.

Minik kalplerin cumhuriyet sevgisi

Altındağlı miniklerin kalplerindeki Cumhuriyet coşkusunu görmekten büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Cumhuriyetimizin ilanının 98'inci yıl dönümünde, İstiklal Harbimizin tüm kahramanları ile Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Altındağ Belediyesi olarak, Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutlamaya, bize yakışır şekilde hazırlanmaya devam ediyoruz. Çünkü Cumhuriyetimizi çok seviyoruz” dedi.

Başkan Balcı, “Minik yavrularımıza kalplerindeki Cumhuriyet sevgisini, böylesine coşkuyla yansıttıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.