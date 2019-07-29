Altındağ pazarlarında terazi dönemi

Vatandaşların daha güvenli ortamda alışveriş yapabilmeleri için Altındağ genelinde denetimler gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, pazar alanlarına terazi yerleştirildi. Pazar yerlerine yerleştirilen terazilerle vatandaşlar, aldıkları ürünü tartarak satıcının istedikleri kiloda verip vermediğini kontrol edebilecek. Alınan ürünün istenilen kilodan eksik çıkması durumunda ise tüketici, pazar alanında bulunan zabıta noktasına giderek esnaf hakkında şikayette bulunabilecek. Zabıta personelince yapılan kontrolde tespit edilen olumsuzluklar hakkında esnafa cezai işlem uygulayarak olumsuzlukların giderilmesi sağlanacak.

"Tüketicinin yanındayız"

Daha düzenli ve temiz pazar alanları için denetimlerini sıklaştırdıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Pazarlarımızda vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlamak için bir dizi önlem aldık. Yerleştirdiğimiz terazilerde bu önlemlerden sadece birisi. Tüketici aldığı ürünü terazilerde tartarak istenilen kiloda ürün verildiğinden emin olacak. Karşılaşılan olumsuzluklara da anında müdahale edilecek. Amacımız vatandaşımızın verdiği paranın tam karşılığını alması" ifadelerini kullandı.