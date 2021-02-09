Altındağ semt pazarları sıkı denetim altında

Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, semt pazarlarında maske kullanımı, sosyal mesafe, sigara ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, pazara giriş çıkış yapan vatandaşlara ve esnafa ateş ölçümü yapmayı da ihmal etmiyor.

Alınan tedbir kararlarının uygulanması için büyük özen gösteren Altındağ Belediyesi, semt pazarlarında tedbiri elden bırakmıyor. Pazara girişlerde ve pazarda alışveriş esnasında, alınan önlemlere harfiyen uyulması konusunda denetimler tüm hızıyla devam ediyor.

“Mücadele bitmiş değil”

Korona virüs ile mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimlerin sürdürüldüğünü belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise mücadelenin henüz bitmediğini vurguladı.

Başkan Balcı semt pazarlarında gerçekleştirilen denetim hakkında da şu bilgileri verdi:

“Pazar yerlerinde kontrolsüz giriş ve çıkışları daha önce engellemiştik. Pazar yerlerimizdeki tezgahları da, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirmiştik. Bu tedbirler vatandaşlarımız ve esnaflarımız tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Ancak sadece tedbir almakla kalmadık, bu tedbirlere uyulup uyulmadığını sık sık denetliyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında. Kurulan her semt pazarımızda tedbirlere uyulup uyulmadığına çok dikkat ediyoruz. Gereken tüm hijyen önlemlerinin de hayata geçirildiği semt pazarlarımızda ayrıca, esnafların ve vatandaşlarımızın maske kullanmasına dikkat ediyor, semt pazarlarına yerleştirdiğimiz el dezenfektanının kullanılmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazara giren herkesin ve pazar esnafımızın ateşini de ölçüyoruz.”