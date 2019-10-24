Altındağ yeşilleniyor

Altındağ'a daha fazla yeşil alan kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Altındağ Belediyesi, ilçeye 20 yeni park kazandırıyor. Mevcut parklarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiren belediye, 24 parkı da baştan aşağı yenileyerek daha kullanışlı hale getiriyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla, ilçedeki 24 dev park baştan aşağı yenilenirken, 20 yeni parkın da yapımına başlandı. Balcı, seçim öncesinde söz verdikleri gibi parkları baştan aşağı yenilediklerini belirterek, “Yenilenen parklarımız hem çocuklarımıza hem de yetişkin hemşehrilerimize hitap edecek şekilde dönüşüyor. Bir yandan da yepyeni parklar yapıyoruz. Altındağlı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Biz söz daha yerine getiriliyor

Seçim öncesi verdiği sözleri bir bir yerine getiren Başkan Balcı, “Vatandaşlarımızdan parklarla ilgili çok talep aldık ve onlara ne gerekiyorsa yapacağımıza dair söz vermiştik. Bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Var olan parklarımızdan 24'ünü, vatandaşlarımızın daha fazla sosyalleşebileceği alanlara dönüştürüyoruz. İçerisine çocuk oyun grupları, spor alanları ve kamelyalar yerleştiriyoruz. Parklarımız her yaştan hemşehrimiz için daha cazip ve daha kullanışlı hale geliyor” ifadelerini kullandı.

20 yeni park

Altındağ'ı Ankara'nın en yeşil ilçesi yapacaklarına dair söz verdiklerini belirten Başkan Balcı, bu doğrultuda da hızla çalıştıklarının altını çizdi. Balcı, “Yine söz verdiğimiz gibi, 20 yeni park yapıyoruz. Parkların içerisine spor aletleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve banklar koyuyoruz. Parklarımız tamamlandığında mahallelerimizin çehresi değişecek. Altındağlı hemşehrilerimizin aileleri ile birlikte keyifli zaman geçirmesi için tasarladığımız parklar şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor” diye konuştu.