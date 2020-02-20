Altındağ Zabıtası çalıştı, başardı

Altındağ Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Ankara Hacı Bayram Veli üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programına katılan ve sınavda başarı sağlayan Altındağ Belediyesi zabıta personellerine, düzenlenen törenle başarı belgeleri verildi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi'nde gerçekleştirilen törende, görevde yükselme sınavını başarıyla tamamlayan 15 personel başarı belgesi aldı.

Başarı belgelerini almaya hak kazanan zabıta personellerini tebrik eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Personellerimizin hizmet içi eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Zabıta personellerimiz katıldıkları bu eğitim programında ilgili kanun ve mevzuatlar, halkla ilişkiler ve davranış kuralları, kabahatlar kanunu ve ilgili yasal mevzuatlar, belediye kanunu, zabıta hizmetlerinin tarihçesi ve zabıta yönetmeliği, tüketicinin korunması kanunu, Türkçe dilbilgisi ve yazışma kuralları gibi konularda oldukça detaylı ve titiz bir eğitime katıldılar. Eğitimi tamamlayan 15 personelimiz görevde yükselme sınavını başarıyla geçti. Kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Zabıta personelinin belediyenin vitrini olduğunu söyleyen Başkan Balcı “Zabıtalar, çalıştıkları bölgedeki huzur ve güveni tahsis etmekle görevlidir. Bu nedenle zabıtaların hizmet içi eğitimi ve bu eğitimlerden sağlayacakları fayda çok önemli Altındağ Belediyesi olarak zabıta personellerimizin eğitimine ve gelişimine büyük önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.