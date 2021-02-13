Altındağ Zabıtası'ndan 25 bin denetim

Pandemi sürecinde denetimlerin daha da arttığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Zabıta ekiplerinin gece gündüz demeden, 24 saat görev başında olduklarını ayrıca vatandaşların huzur ve refahını sağlamak için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirtti.

Altındağ'da huzur ve refahın temini için daima görev başında olacaklarını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler, sosyal medya aracılığıyla bize ulaşabilirler. Ayrıca zabıta noktalarımızla iletişime geçebilirler. Daima görev başındayız" dedi.

“Altındağlı vatandaşlarımızın bizzat Zabıta Müdürlüğü'ne, sosyal medya aracılığıyla iletilen şikayetlere kayıtsız kalmadı”

Özverili çalışmaların ve elde edilen başarılı sonucun en önemli nedeninin vatandaşlarla gerçekleştirilen iş birliği olduğunu vurgulayan Başkan Balcı "Altındağlı vatandaşlarımızın bizzat Zabıta Müdürlüğü'ne, sosyal medya aracılığıyla bizlere ya da Altın Masa'ya ilettikleri şikayetlere asla kayıtsız kalmadık. Hepsine istisnasız ve ayırım gözetmeksizin tek tek dönüş yaptık. Vatandaşlarımızın şikayetlerini mutlaka dikkate aldık, her ihbarı değerlendirdik. Her istek ve öneriye değer verdik. Tüm mesajlara hızlı ve etkili bir biçimde dönüş sağladık” ifadelerine yer verdi.