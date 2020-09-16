Altındağ'a konforlu otobüs durakları

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla köyden mahalleye dönüşen Peçenek, Kavaklı, Tatlar, Gicik, Aydıncık ve Yeşilyurt ile Baraj Mahallesi'ne 30 adet yeni ve modern otobüs durağı yapılıyor. Üstü kapalı ve konforlu olan modern duraklar vatandaşların büyük beğenisini topladı. İhtiyaç olan noktalara toplamda 30 adet durak inşa edildiğini söyleyen Başkan Asım Balcı, Altındağ'ın her noktasına hizmet götürmek için durmaksızın çalıştıklarını vurguladı.

"Vatandaş talepleri ilk sırada"

Altındağlı vatandaşların istek ve önerilerine daima öncelik verdiklerini ifade eden Balcı, "Hemşehrilerimizin taleplerine hızlı bir şekilde çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın durakta bekleme süresinin çileye dönüşmemesi için otobüs durakları yapıyoruz. Bu mahallelerimizde yazın güneşten, kışın ise yağışlardan koruyacak yeni ve modern duraklara büyük ihtiyaç vardı. Daha önce bazı noktalara yapmıştık. Şimdi ihtiyaç olan diğer noktalara da yapıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.