Altındağ'a yeni bir sanat galerisi

Güneş Sanat Galerisi'nin Altındağ'da açtığı cam heykel sergisi ile Altındağ yepyeni bir sanat galerisi daha kazandı.

Altındağ'da yepyeni bir sanat galerisi kapılarını sanatseverlere açtı. Hacettepe Mahallesi Fener Sokak'ta açılan Güneş Sanat Galerisi ilk sergisine de ev sahipliği yaptı. Sanatçı Menekşe Bilgiç'in “Mozaik ve İtalyan Murano Cam Heykel Sergisi” sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 22 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.

Gerçekleştirilen sanatsal ve kültürel aktivitelerin Altındağ'ı daima yukarıya taşıdığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ kültür ve sanatın da kalbi. Sanatın ve sanatçının yanındayız, daima da yanında olacağız. Herkesi yeni sanat galerisini ziyaret etmeye ve birbirinden güzel eserlerin yer aldığı bu sergiyi görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.