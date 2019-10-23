Altındağ'a yeni semt pazarları

Vatandaşların daha rahat bir ortamda alışverişlerini yapabilmesi için, yeni semt pazarları inşa ediliyor.

Altındağ'a yepyeni pazar yerleri yapılıyor. Altındağlıların hizmetine açılan; Aydınlıkevler, Baraj, Gülpınar, Beşikkaya ve Güneşevler mahallelerindeki pazar alanları büyük beğeni toplarken; Karapürçek, Gültepe ve Doğantepe-Başpınar mahalleleri semt pazarları için ise çalışmalar devam ediyor. Semt pazarlarının mahalle halkına ve pazar esnafına hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Altındağlı hemşehrilerimize bereketli alışverişler, pazar esnaflarımıza ise hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim.” ifadelerini kullandı.

Konforlu alışverişin adresi

Mahalle sakinlerinin rahat ve güvenli bir biçimde alıveriş yapabilecekleri Kapalı Semt Pazarlarının iç ve dış dekorasyonunda her detay büyük bir titizlikle düşünüldü. Pazar yerleri, aydınlatma sistemlerinden güvenlik noktalarına kadar oldukça konforlu olacak şekilde dizayn edildi. Kapalı Semt Pazarlarında bulunan, kolayca temizlenebilen ızgara sistemi sayesinde, vatandaşların temiz ve ferah bir alanda alışverişlerini yapabilmesi sağlandı.

Engelliler de unutulmadı

Güvenlik ve Zabıta noktalarının da bulunduğu kapalı semt pazarlarında, Altındağ Belediyesi'nin tüm yatırımlarında olduğu gibi engelliler de unutulmadı. Mekanlar, engellilerin de rahatlıkla alışveriş yapabileceği şekilde tasarlandı. Altındağ'ın ve Altındağlı vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yatırımlara büyük önem verdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Bu tarz modern, kapalı ve güvenli kapalı semt pazarlarından diğer mahallelerimize de yapacağız. ‘Söz verdiğimiz gibi' parolasıyla çıktığımız bu yolda, verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirmeye devam edeceğiz.” dedi.