Altındağ'a yeni yollar

Altındağ'da vatandaşların trafik sorunu yaşamadan evlerine gidebilmesi için çalışan Altındağ Belediyesi, ilçeye yeni yollar kazandırıyor. Yaklaşan kış koşulları öncesi çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ'ın farklı noktalarında yeni yol açma, asfalt serimi ve onarım işlemleri ile kaldırım yapım çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kış şartları zorlamayacak

Kış mevsiminin zorlu şartlarının yaklaşmakta olduğunu, bu nedenle vatandaşların hiçbir mağduriyet yaşamamaları için yoğun mesai harcadıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağımızın her mahallesine, her sokağına hizmet götürmek için yola çıktık. Ekiplerimiz, ilçemizin farklı bölgelerinde görev başında... Yağışlı günler kapıda... Zorlu kış şartları bastırmadan, yollarımızı ve kaldırımlarımızı daha güvenli hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Asfalt serim ve onarım, kaldırım onarım çalışmalarımız sürerken, bir taraftan da yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Altındağımız için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.