Altındağ'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Altındağ'da coşkuyla kutlandı.

Altındağ Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Jandarma İlçe Komutanı Adem Eker, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şefika Biçer ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdullah Ayar'ın da katıldığı programda renkli anlar yaşandı. Mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde öğrenciler yaklaşık bir saat süren kutlamalarda spor gösterileri gerçekleştirdi. Etkinlikler Altındağ'daki farklı liselerden gelen öğrencilerin yöresel halk oyunları gösterileriyle devam etti. Programda ayrıca uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Kutlamalarda Altındağ Belediye Başkanı Balcı, öğrencilerle tek tek fotoğraf çektirdi.