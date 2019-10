Altındağ'da 29 ekim coşkusu

Altındağ'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu başladı. Hafta boyunca çeşitli etkinlikler ve törenlerle Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanacağı Altındağ'da, Altındağlı kadınlar ve çocuklar Cumhuriyet coşkusunu sahneye taşırken, Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı sanatçıları ise eserlerine yansıttı.

40 sanatçı, 40 eser

Altındağ'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı. Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı sanatçılarının karma sergisi, Hamamönü Sanat Sokağı'nda açıldı. Ev sahipliğini Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın yaptığı sergiye, AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün, Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Ahmet Karaca, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş, Sanat Sokağı sanatçıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

30 Ekim'e kadar açık

Cumhuriyet coşkusunun tezhipten yağlı boyaya, ahşap oymadan keçeye, deri işlemeden hat sanatına kadar sanatın pek çok dalına yansıdığı sergi, katılımcıların büyük beğenisini topladı. Eserlerle yakından ilgilenen Başkan Asım Balcı, sanatçılardan eserleri hakkında bilgi aldı. Altındağ'da sanatın her türlüsünü görmenin mutluluk verici olduğunu söyleyen Başkan Balcı, “Sanat Sokağı sanatçılarımıza, bu güzel eserleri için çok teşekkür ederim. Her biri kendi alanında, Cumhuriyet'e duyduğu sevgiyi, içindeki coşkuyu yansıtmış. Kimisi fırçasıyla anlatmış, kimi keçe ile yansıtmış, kimi nakış gibi işlemiş. Her biri çok özel ve çok değerli Her birine çok teşekkür eder, Cumhuriyetimizin 96'ncı yılının herkese hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim” dedi. Serginin 30 Ekim tarihine kadar açık olacağını da hatırlatan Başkan Balcı, “Herkesi bu güzel eserleri görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Cumhuriyet bize emanet”

Altındağlı kadınlar ve çocuklar ise Cumhuriyet coşkusunu sahneye taşıdı. Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi ile Gençlik Merkezi üyeleri, ortaklaşa hazırladıkları programla profesyonel sanatçılara taş çıkardı. Kahraman Türk kadınını anlatan kısa bir eserle sahne alan Altındağlı kadınlar, Türk kadınlarının cephe gerisinde ve cephede, milli mücadele için önemini ortaya koydu. Gençlik Merkezi üyeleri ise okudukları şiirlerle, Cumhuriyet'e olan sevgilerini gözler önüne serdiler. Daha sonra hep birlikte marşlar söyleyen Altındağlı kadınlar ve çocuklar, “Cumhuriyet bize emanet” dedi.