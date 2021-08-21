Altındağ'da 9 bin çocuk yaz okulunda buluştu

Bu yaz tam 9 bin Altındağlı çocuğa hizmet verdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha da artması için elimizden geleni yapacağız. Altındağ'da ne kadar fazla çocuğun yüzü gülerse, Altındağ da o kadar güzelleşir bizim için” dedi.

‘Yaz okullarında her şey ücretsiz'

İsteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği yaz okullarının, gençlerin fiziksel ve sosyal gelişimlerine büyük katkı sağladığını vurgulayan Balcı “Çocuklara ve gençlere yönelik yaz okullarını çok önemsiyoruz. Sadece Altındağ'ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından belirlenen yetenekli çocuklarımızı, spor ve sanata yönlendiriyoruz. Yaz tatillerini verimli bir şekilde geçiren çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl ilgi gerçekten çok büyük oldu. 7-18 yaş aralığındaki 9 bin Altındağlı çocuğumuz, tüm branşlardaki kurslar, etkinlikler ve gezilerin tamamından ücretsiz olarak faydalandı. Seneye daha fazla çocuğumuza ulaşmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Spora büyük ilgi gösterildi'

Kukladan yabancı dile, takı tasarımından dramaya, deney kulübünden ahşap boyamaya kadar birbirinden farklı branşlarda hizmet veren Altındağ Belediyesi Yaz Okulları'nda en çok ilgiliyi voleybol, basketbol, okçuluk, futbol, hentbol, fitness, yüzme, masa tenisi gibi spor dallarının gördüğü belirtildi.