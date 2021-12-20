Altındağ'da anne buluşmaları

“Anne Buluşmaları” adlı programa Altındağlı kadınlar büyük ilgi gösterdi.

AÇEV ile birlikte düzenlenen çevrimiçi annelik buluşmaları, Altındağlı anneleri bir araya getirdi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “3-6 yaş arası çocuğu olan Altındağlı annelerin oluşturduğu 2 grupla çevrimiçi eğitim gerçekleştirdik. Haftada 1 gün, 1 saat süren ve 12 hafta boyunca devam eden eğitim programına anneler büyük ilgi gösterdi. Annelerimizin gösterdikleri ilgi ve hiç aksatmadan katılmaları, gelecek nesiller adına çok sevindirici... Emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Bu eğitim programına katılan annelerin, öğrendiklerini ailelerine mutlaka yansıtacaklarına inanıyorum” dedi.

“Salgın döneminde ailelerimize destek olduk”

AÇEV eğitimcileri Tülay Taşar ve Nurdane Teberoğlu tarafından verilen eğitim programıyla, anneleri çocuk gelişimi konusunda bilinçlendirmek, çocuklarıyla iletişimlerini güçlendirmek ve onlara yönelik olumsuz disiplin yöntemlerini azaltmalarını sağlamak amaçlandı. COVID-19 salgınının, erken yaşlardaki çocuklar ve aileleri için sağlık, beslenme, eğitim ve koruma gibi alanlarda olumsuz etkileri olduğunu söyleyen AÇEV eğitimcisi Tülay Taşar “Salgının çocuklar ve aileler üzerindeki etkileri, yaş grubu, gelir düzeyi, eğitim durumu ve istihdam koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) olarak, bu eğitimlerle, salgın döneminde de ailelerimizi desteklemeyi ve hanelerimizi güçlendirmeyi amaçladık” dedi.

“Anneler güçlendi”

Ailelere materyal konusunda da destek verdiklerini söyleyen Nurdane Teberoğlu ise “Hanelerimize çocuğun gelişimini destekleyecek malzemelerle ve anneleri güçlendirecek içeriklerle yardımcı olduk. Anneleri ebeveynlik rollerinde güçlendirip, onların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurabilmesini ve çocuklarının gelişimlerinde destekleyici roller üstlenmesi için ne gerekiyorsa yaptık” ifadelerini kullandı.

“Bu eğitime herkesin katılması gerek”

AÇEV eğitim programına katılan ve başarıyla tamamlayan anne Döndü Bostanoğlu “Benim 3 kızım var. Eğitim süreçlerinde ve iletişim kurmakta zaman zaman zorlandığım oluyordu. Zor zamanlarımızda yanımızda oldukları için AÇEV ailesine ve eğitimcilerimize çok teşekkür ederim. Ayrıca bizi onlarla buluşturdukları için Altındağ Belediyesi'ne ve başkanımız Asım Balcı'ya da teşekkür ederim. Bilmediğimiz çok şey öğrendik. Bize çok güzel bir yol gösterdiler. Bu eğitime herkesin katılması gerek” dedi.

“Aile hayatımız değişti”

Oğlu ile daha iyi iletişim kurabilmek için eğitime katıldığını söyleyen bir diğer anne Esin İman ise, eğitim programının kendisine olan katkısını şu sözlerle anlattı:

“Benim 1 oğlum var. Tek çocuk Kendisini çok bekledik. Öyle olunca da, sorumluluk ve kurallar konusunda çok sıkıntı yaşadık. Ama Nurdane hocamızdan öğrendiklerim ve uyguladıklarım sayesinde, birçok sıkıntıyı aştık. Kendi tuvalete gidiyor, ayakkabısını kendi giyip çıkarıyor, montunu yerine asıyor. Bunları önceden hep ben yapardım. Bir de en önemlisi, paylaşmak nedir bilmezdi. Başka çocuklarla hiçbir şey paylaşmazdı, her şey onunmuş gibi davranırdı, başka çocuklara zarar verdiği, itip vurduğu da oluyordu. Oğlumda çok büyük değişiklikler oldu. Eğitim programı bize çok katkı sağladı. Oğlumuzla hem benim, hem de babasının iletişimi güçlendi. Oğlumuz artık bizi dinliyor, kolay sakinleşebiliyor, babası ile daha güzel zaman geçiriyor. Aile hayatımız çok daha güzel oldu. Bize bu değişiklikleri sağladıkları için herkese çok teşekkür ederim.”