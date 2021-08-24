Altındağ'da artık bebeklerin de kütüphanesi var

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi'nde, bebekler ve çocuklar için etkinlikler başladı.

Altındağlı bebekler ve çocuklar tarafından büyük ilgi gören Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi'nde, minik kullanıcılar için etkinlikler başladı. Merkezde hafta içi 4 gün öğleden önce ve öğleden sonra 1'er saat olmak üzere, minik kullanıcıların ilgisini çeken etkinlikler düzenleniyor. Öğleden önce 10:00-11:00 saatleri arasında, 3-6 yaş için masal okuma etkinliğinin düzenlendiği kütüphanede, öğleden sonra 14:00-15:00 saatleri arasında ise yine 3-6 yaş grubu için çocuk gelişimine yönelik çeşitli etkinlikler yapılıyor. Cuma günleri etkinlik programının olmadığı kütüphane, Cumartesi ve Pazar günleri ise kapalı.

“Miniklerin mutluluk kaynağı”

Bebek ve çocukların çok sevdiği bir merkez oluşturduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Bu güzel kütüphane ve oyun evini hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz. Merkezimiz kapılarını açtı. Altındağlı ebeveynler kütüphaneye büyük ilgi gösterdi. Düzenlediğimiz etkinlik programlarımızla, Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evi'ni daha da eğlenceli ve keyifli bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. İlk etapta masal okuma etkinliği ve çeşitli becerileri geliştirmeye yönelik faaliyetler uygulamaya başladık. 3-6 yaş grubu çocuklarımız çok eğlendi. Şimdi 0-3 yaş grubu çocuklarımız için etkinlik programları geliştiriyoruz. Bebek Kütüphanesi ve Çocuk Oyun Evimiz, hepsi için mutluluk kaynağı olacak inşallah” dedi.

“Minik kullanıcılarımızı bekliyoruz”

Bebek ve çocukların çok erken dönemde kitaplarla etkileşiminin, onların gelişimi üzerinde çok olumlu etkileri olduğunu hatırlatan Başkan Balcı, "Kütüphanenin mümkün olduğunca çok çocuğa ulaşabilmesi için ne gerekiyorsa yaptık. 0-3 yaş bebeklere ve 3-6 yaş çocuklara hitap edebilmesi, onların ilgisini çekebilmesi için her şeyi düşündük, her detay üzerinde titizlikle çalıştık. Merkezimizden faydalanmak isteyenler Karapürçek 421'nci caddede bulunan kütüphanemize bizzat gelerek kayıt yaptırıp, bilgi alabilirler ve etkinlik programlarına katılabilirler. Mink kullanıcılarımızı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.