Altındağ'da babalar mezun oldu

Eğitimi başarıyla tamamlayan 24 baba, mezun oldu.

Altındağlı babalar, babalık eğitim programını başarıyla tamamladı. Anne ve Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle, çocukların gelişimini desteklemek için düzenlenen online eğitim programına katılan babalar mezun oldu. Online gerçekleştirilen sertifika programına AÇEV eğitimcileri Erol Turgut, Kadir Engil, Seda Yılmaz, Turan Ak, Yalçın Ulusoy ve Yaşar Aydoğdu ile sertifika almaya hak kazanan babalar katıldı.

“Babalar büyük ilgi gösterdi ve eğitimleri hiç aksatmadı”

Geçmişte yüz yüze gerçekleştirilen pek çok eğitim programını online platforma taşıdıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “3-6 yaş ve 7-11 yaş arası çocuğu olan Altındağlı babaların oluşturduğu 3 grupla gerçekleştirdiğimiz online eğitim programımız sona erdi. Eğitim programı 9 hafta sürdü. Katılımcı babalar büyük ilgi gösterdi ve eğitimleri hiç aksatmadı. Hepsi de sertifika almaya hak kazandı. Emeği geçen herkese ve tüm katılımcı babalara çok teşekkür ediyorum. Bu eğitim programına katılan babaların, öğrendiklerini ailelerine mutlaka yansıtacaklarına inanıyorum” dedi.