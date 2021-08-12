Altındağ'da bıçaklı saldırı olayının yaşandığı mahallede sakinlik sağlanmış durumda

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavga nedeniyle yaralanan iki kişiden biri olan Emirhan Y'nin hastanede hayatını kaybetmesinin ardından mahallede çıkan gerginlikler sabah saatlerine doğru yatıştırıldı. Sakinliğin hakim olduğu mahallede polis ekipleri ise olası bir olumsuz durum yaşanmaması için güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarmış durumda.

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'ndeki bir parkta yabancı uyruklu Y.A.A. ve A.M.A. ile mahalleli arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Emirhan Y. hayatını kaybetmiş, Ali Yasin G. ise yaralanmıştı. Emirhan Y'nin yaşamını yitirmesi üzerine olayın meydana geldiği mahallede çıkan gerginlikler çarşamba akşamı da devam etti. Sabah saatlerine doğru yatıştırılan gerginliklerin ardından ise mahallede sakinlik sağlanmış durumda. Bölgenin tüm giriş ve çıkışları polis ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, benzer durumların yaşanmaması adına mahallede güvenlik önlemleri artırılmış durumda.