TOKİ Başkanı Ömer Bulut, "Ankara'nın tarihi dokusundan esinlenilerek cepheleri yerel ve kültürel dokuyu hissettirecek şekilde Cumhuriyetin ilk yıllarındaki mimari yapılardan ilham alınarak tasarlanmış 357 konut yapıyoruz" dedi.

Altındağ'da "Büyük Dönüşüm Aktaş Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

TOKİ Başkanı Bulut, törende yaptığı konuşmada, Altındağ Aktaş Mahallesi'nde 357 konut ve 42 dükkanın yer aldığı kentsel dönüşüm projesinin temelinin atılacağını belirterek, "Ankara'mızın en eski yerleşim alanlarından biri olan Altındağ, tarihi mahalleleriyle, sokaklarıyla, Ankara mimarisini bünyesinde en çok yaşatan kadim ilçelerimizden biridir. Bizde Toplu Konut İdaresi olarak Altındağ'ımıza, bakanlığımızla birlikte projeler geliştirerek, belediyemizle işbirliği yaparak, bir taraftan vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde oturacakları yuvalar inşa ediyor, diğer taraftan eskimiş bölgeleri yenileyerek cazibe merkezleri haline getiriyoruz" diye konuştu.

Ankara'da güncellenmiş rakamla 52 milyarlık yatırım yaparak 43 bini kentsel dönüşüm olmak üzere toplamda 101 bin konut inşa ettiklerini vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"33 farklı kentsel yenileme projesi geliştirerek 30 bin 250 konut ve 268 ticari birimin yapımını tamamladık. 10 bin 149 konut ile 135 ticari birimin inşası devam ederken, 2 bin 613 konut ve bin 450 ticari birimin proje çalışmasına başladık. Altındağ ilçemizde yürüttüğümüz 7 kentsel dönüşüm projesinde inşa ettiğimiz 5 bin 140 konutun 4 bin 332'sini tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Hem tarihi dokunun ihyası hem de gecekondu alanlarının yenilenmesi noktasında Ankara'mızın kalbi olan Altındağ Ulus Hergele meydanında başlattığımız meydan düzemesi ile Cinderesinde inşaatı devam kentsel dönüşüm projelerimizle bu bölgeler yeni ve kimlikli mimari bir dokuya kavuşuyor."

"Ankara'mıza yaklaşık 2,3 milyon metrekarelik nitelikli yeşil alan kazandırıyoruz"

Şehircilik kavramının sadece yapılardan, yollardan ibaret olmadığına dikkat çeken Bulut, "Konut ve sosyal donatıların yanında çevresiyle bütünleşmiş yeşil alanların varlığı, şehirlerimizi zenginleştirmekte, yaşamı kolaylaştırmakta, insanlarımıza huzur ve mutluluk vermektedir. İçinde AKM millet bahçesinin de bulunduğu Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara'da planlanan 20 millet bahçesinin 13'ünü TOKİ olarak inşa ediyoruz. Altındağ sınırları içinde bulunan Türkiye'nin ve Ankara'mızın en büyük millet bahçelerinden biri olan AKM Millet Bahçesi tamamlama aşamasında olup Ağustos ayında hizmete açılacaktır. Böylece Ankara'mıza yaklaşık 2,3 milyon metrekarelik nitelikli yeşil alan kazandırıyoruz" dedi.

Bulut proje ile ilgili ise şu bilgileri verdi:

"Bugün katılımlarınızla temelini atacağımız Aktaş Kentsel Dönüşüm projesi, yaklaşık 2.8 hektar büyüklüğünde, ticari ve konut olmak üzere iki bölgeden oluşmaktadır. Ticari bölgede; Altındağ Caddesi üzerinde, ana yol aksının ticari veriminden faydalanacak 42 adet dükkan inşa ediyoruz. Ankara'nın tarihi dokusundan esinlenilerek cepheleri yerel ve kültürel dokuyu hissettirecek şekilde Cumhuriyetin ilk yıllarındaki mimari yapılardan ilham alınarak tasarlanmış 357 konut yapıyoruz. Bu konutlar, üst kottan erişimle, düşük katlı tasarlanan bloklarda yatay mimari ve yerel dokuya önem verilerek, çevredeki yüksek yapıların aksine, bloklar yatay mimariye uygun olarak inşa edilmektedir. Böylece bölge siluetine de olumlu bir etki sağlanmış olacaktır. Altındağ belediyemizle birlikte geliştirdiğimiz projenin içerisinde spor sahaları, oturma ve dinlenme alanları ile kültürümüzün önemli bir parçası olan komşuluk ilişkilerini geliştirecek bloklar arası yeşil alanlar oluşturulmasına önem verilmiştir. Projenin ihale bedeli KDV hariç 92 milyon 678 bin TL olup inşallah bir yıl içinde bitirilerek vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Bu projemiz çevre düzenlemesiyle, cepheleri ile kalitesiyle başkentimize ve Altındağ'ımıza yakışır konutlar olacaktır."