Altındağ'da büyük ilaçlama çalışması

Her mahallede haftada en az 2 kez ilaçlama yapan Altındağ Belediyesi ekipleri, insan sağlığına zararlı madde içermeyen, ancak böcekler ve haşereler üzerinde üst düzeyde etkili ULV (Ultra Low Volume) sistemi kullanarak vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı. Altındağ Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çöp bırakma alanları, park ve boş arsalarda yaptığı titiz çalışma vatandaşların beğenisini topladı.

Binaların bodrum katlarında ve bahçelerde durağan halde bekleyen su birikintilerinin haşere sayısını arttırdığını ifade eden ekipler, karasinek ve sivrisineklerle etkin mücadele edilebilmesi için vatandaşların 0312 5070110 numaralı telefonu arayarak su birikintilerini bildirebileceklerini belirtti. Sosyal medya ve Altın Masa üzerinden gelen şikayetleri de dikkate alan ekipler; 06.00 -12.00 ile 16.00 - 22.00 saatleri arasında ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.