Altındağ'da çifte şenlik

Yaz Akşamı Şenlikleri'nin 6'ncısını Başpınar'da düzenleyen Altındağ Belediyesi, Güneşevler'de de Mahalle Şenlikleri etkinliğinin ilkini gerçekleştirdi.

Altındağ'da yaz akşamları dolu dolu geçiyor. Geçtiğimiz haftalarda Yaz Akşamı Şenlikleri programlarıyla kültür, sanat ve eğlenceyi Altındağlıların ayağına götüren Altındağ Belediyesi, bir şenliğin daha startını verdi. İlki Güneşevler Mahallesi'nde düzenlenen Altındağ Mahalle Şenlikleri'nde, vatandaşlar unutulmaz bir akşam yaşadı. Güneşevler Semt Pazarı'na kurulan şenlik alanında oluşturulan oyun alanında çocuklar doyasıya eğlendi. Patlamış mısır ile pamuk şeker ikramının da yapıldığı şenlikte, büyükler içinse konser ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. Çekilişle hediyelerin dağıtıldığı şenliğin bu akşamki adresi Örnek Mahallesi'ndeki Örnek Stadı olacak.

Şampiyon filmi Gülpınar'da

Altındağ'daki bir diğer şenlik alanı ise Başpınar Mahallesi'ndeydi. Orta oyunu, palyaço, illüzyon şov, pamuk prenses ve çeşitli yarışmaların yer aldığı Yaz Akşamı Şenlikleri'nde Başpınarlılar, ünlü şarkıcı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filmini izledi.

Yaz Akşamı Şenlikleri'nin bu akşamki durağı ise Gülpınar Mahallesi olacak. Gülpınar Semt Pazarı alanında vatandaşlarla buluşacak olan şenlikte, Şampiyon filminin gösterimi yapılacak.

“Sözümüzü yerine getirdik”

Her iki şenlik alanına da giderek hem Güneşevler hem de Başpınar sakinleriyle bir araya gelen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Seçim döneminde; kültür, sanat ve eğlenceyi Altındağlı hemşehrilerimizin ayağına getireceğimizin sözünü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her iki şenlik alanında da coşku ve mutluluğu gördükten sonra ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük. İnşallah bundan sonra da Altındağlı hemşehrilerimizin mutluluğu ve huzuru için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.