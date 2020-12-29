Altındağ'da emekler kazanca dönüşüyor

Altındağlı kadınların merkezlerde kazandıkları bilgi ve becerileri, kazanca dönüştürmek konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, bu nedenle böyle bir kooperatif kurduklarını söyleyen Başkan Asım Balcı, "Kadınlar çok becerikli, çok da girişken. Hepsinin birbirinden değerli yetenekleri var ve bu yeteneklerini kazanca dönüştürmeleri için biz onlara destek verdik, bu kooperatifi kurduk. Bu kooperatif, Altındağlı kadınlarımızın emeklerini değerlendirebilmeleri için profesyonel ve iş birliğine dayalı bir platform. Altındağlı kadınlar bu kooperatif sayesinde hem mutluluğa hem de kazanca ortak oldu. Şu anda çok yoğun ilgi görüyor bu kooperatif ve bundan çok memnunuz. Altındağlı kadınlarımızın yüzü gülüyor. Onlar mutlu olunca, biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Altın Eller Kadın Kooperatifi'nin internet satışının da olduğunu hatırlatan Başkan Balcı, Altındağlı kadınların cesaret ve becerilerini görünce sadece standda satış yapmalarının kendilerine yeterli gelmeyeceğini gördüğünü belirtti. Balcı bu nedenle kendilerinin de çağa ayak uydurmak adına internet satış platformu oluşturduklarını kaydetti. Başkan Balcı, kooperatif için kurulan web sitesi sayesinde kadınların çok daha geniş kitlelere satış yapabildiğinin altını çizerek kendi ürünlerini yurt içi ve dünyada herkese tanıtma imkanı bulduğunu açıkladı.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye kadınların el emeği ürünlerinin kendileri için çok değerli olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Asım Balcı "Altın Eller Kadın Kooperatifimizde ahşap boyama, nakış dikiş, iğne oyası, takı tasarımı, örgü, keçeden yapılmış birçok özel tasarım ve sanatsal ürünleri bulmak mümkün. Hepsi Altındağlı kadınlarımız tarafından yapıldı, hepsi el emeği göz nuru. Bu kooperatifi herkes bilsin, herkes görsün, kadınlarımızın emeğine destek olsun, onlara daha fazla cesaret versin istiyoruz. Altındağlı kadınların yetenekleri, azimleri, istekleri ve başarıları ile oluşturdukları bu güzel platformu görmek ve alışveriş yapmak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

Altın Eller Kadın Kooperatifinden alışveriş yapmak isteyenler Hamamarkası'nda olan satış ofisini ziyaret edebilecekleri ve www.altinellerimiz.com internet sitesi üzerinden alışveriş yapabilecekleri belirtildi.