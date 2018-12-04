Altındağ'da engel yok

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında, Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Okulu'na konuk olan Altındağlı gençler, engelli kardeşlerine özel bir gün yaşattı.

Doğan Çağlar Ortopedik Engelliler Okulu'nun işbirliğiyle düzenlenen programda engelli kardeşlerine duydukları sevgiyi gözler önüne seren Altındağlı gençler, “Biz biriz, birlikteyiz” mesajı verdi.

Çocuklar doya doya eğlendi

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerine üye gençler, engelli kardeşleriyle birlikte unutulmaz bir programa imza attı. Engelli bireylerin farkında olma ve engelli olarak toplumda yaşamak konuları ile ilgili kısa bir film izlenmesinin ardından, engellilerin toplumsal ve yaşamsal hakları ile ilgili bir sunum yapıldı.

Bilgilendirme programının ardından gençler gönüllerince eğlendi. Gençlik Merkezi öğretmenleri ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği ipli kukla gösterisi ile kahkahalara boğulan çocuklar, Sihirbaz Sinbad gösterisini ise şaşkınlıkla izledi. Doya doya eğlenen gençler, hiçbir şeyin mutlu olmaya engel olamayacağını, esas engelin zihinlerde olduğunu gözler önüne serdi.

“Artık engelli bireyler için hiçbir engel yok”

Dünya Engelliler Günü'nün de diğer önemli günler gibi anlamlı ve duygu dolu programlarla kutlanmasına büyük özen gösterdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, “Engelli bireylerin toplumsal hayattan soyutlanması, bir kenara itilmesi ve yaşam alanlarının kısıtlanması dönemi gerilerde kaldı. Artık engelli bireyler için hiçbir engel yok. Altındağ'da da gerçekleştirdiğimiz fiziksel değişimle ve beraberinde uyguladığımız sosyal programlarla engelli bireylerimizin her zaman yanında yer aldık. Bugün düzenlediği etkinliklerle Altındağlı çocuklarımızda aslında hiçbir engel olmadığını gösterdi. Esas engelin zihinlerde olduğunu bir kez daha gördük. Altındağlı çocuklara farkındalıkları ve katılımları için teşekkür ediyorum” dedi.