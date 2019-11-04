Altındağ'da eskrim şöleni

Sporun ve sporcunun dostu Altındağ Belediyesi, Eskrim Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Gençler ve Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonası ile Gençler ve Büyükler Kılıç Açık Turnuvası Altındağ'da gerçekleşti. Altındağ Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda 2 gün süren şampiyonaya 14 ilden 8 kategoride 515 sporcu katıldı. Nefes kesen müsabakalar sonunda “Genç kadınlar kılıç” kategorisinde Deniz Selin Ünlüdağ, “Genç erkekler flöre” kategorisinde Turhan Berke Külcü, “Genç kadınlar flöre” kategorisinde Nazlı Ceren Alioğlu, “Genç erkekler kılıç” kategorisinde Emirhan Çiftci, “Büyük kadınlar kılıç” kategorisinde Deniz Selin Ünlüdağ, “Büyük erkekler flöre” kategorisinde Turhan Berke Külcü, “Büyük kadınlar flöre” kategorisinde Alisa İsbir, “Büyük erkekler kılıç” kategorisinde ise Muhammed Anasız şampiyonayı zaferle tamamladı.

Sporcular oldukça anlamlı bir etkinliğe destek olarak, ne kadar duyarlı olduklarını da gözler önüne serdi. “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası"na dikkat çekmek ve bu hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak için düzenlenen "Maskemi takarım, farkındalık oluştururum" etkinliğine katılan tüm sporcu, hakem, antrenör ve katılımcılar maske takarak lösemili çocuklara destek mesajı verdi. Dereceye giren sporcular kürsüye de maskeyle çıktı.

"Spora destek devam edecek"

Altındağ'da böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Eskrim kondisyon, çeviklik, konsantrasyon ve aynı zamanda zeka gerektiren bir spor. Eskrime gönül vermiş, Türkiye'nin farklı illerinden sporcular Altındağ'da buluştu ve çok zorlu müsabakalar yaşandı. Dereceye giren tüm sporcuları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Başkan Balcı, Altındağ'da sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.