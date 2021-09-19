Altındağ'da gençlik merkezi kurs kayıtları başladı

Altındağ Belediyesine bağlı 17 Gençlik Merkezi'nin yeni dönem kurs kayıtları başladı.

Gençlik Merkezleri, bu yıl, 43 farklı branşta, Altındağlı gençlere kapılarını açıyor. Yeni eğitim öğretim sezonuna 27 Eylül itibariyle başlayacak olan Gençlik Merkezleri'ne, 14 - 27 Eylül tarihleri arasında yapılacak kayıtlar 27 Eylül'de sona erecek.

Altındağlı gençlerin bu merkezler sayesinde çok daha başarılı ve özgüvenli bireyler olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, tüm Altındağlı gençleri gençlik merkezlerine davet etti. Başkan Balcı, yeni eğitim ve öğretim döneminin herkese hayırlı olmasını temenni etti.

Gençler bu merkezlerde öncelikle yeni eğitim fırsatlarıyla tanışıyorlar. Merkezlerde Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya gibi temel dersler veriliyor. Özel etüt odalarında yaş gruplarına göre verilen derslerin yanı sıra, merkezlerde oluşturulan bilgisayar ve internet odaları ile kütüphaneden ücretsiz yararlanabiliyor ve performans ödevleri için gerekli araştırma-incelemeyi buralarda yapıyor. Gençler internetin farklı imkanlarından da faydalanarak, dünyayı takip edebiliyor. Fen deneyleri atölyesi, okuma atölyesi gibi atölyelerde değişik deneyimler kazanabiliyor, kitap okuma alışkanlıklarını pekiştiriyorlar. İşaret dili eğitimi kursunda ise, yepyeni bir dil öğrenebiliyor.

Gençlere, ilgi alanlarına göre Gitar, Bağlama, El Sanatları, Resim, Drama gibi branşlarda dersler veriliyor. Gençler ayrıca seçmelere katılarak çocuk korosunda yer alabiliyor, Mehteran bölüğüne katılabiliyor, ritim dersleri alabiliyor veya halk oyunları topluluğuna üye olabiliyor. Gençler, merkezler aracılığıyla sinema, tiyatro, sergi, konser ve müzelere gidiyor, yaşadıkları şehrin kültür sanat etkinliklerine de aktif olarak katılıyor.

Merkezlerde sporun farklı branşlarıyla da tanışan gençler, en çok ilgiyi savunma sporlarına gösteriyor. Taekwondo, Kickboks ve Judo gibi savunma sporları gençlerin büyük beğenisini toplarken, okçuluk, badminton, jimnastik, satranç ve masa tenisi de Altındağlı gençlerin katılabileceği spor branşları arasında yer alıyor.

Açıklamasında, Gençlik Merkezlerinin Altındağlı gençlerin hayatına büyük katkısı olduğunu vurgulayan Başkan Balcı “İsteyen herkesin ücretsiz olarak yararlanabildiği bu kurslar, gençlerin sadece fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamakla kalmıyor, okuldaki ders başarılarını da çok olumlu derecede etkiliyor. Bu nedenle Altındağ'da faaliyet gösteren gençlik merkezlerimizde, sadece Altındağ'ın değil, ülkemizin geleceği için de çocuklarımızı kültür, sanat ve sporla buluşturuyoruz. Kurslarımızda eğitimcilerimiz tarafından yetenekli çocukları belirleyerek, spor ve sanata yönlendiriyoruz. Sanata ve spora yönlendirilen çocuklarımızın eğitim hayatında da başarılı olduğunu gözlemliyoruz ve bundan büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.