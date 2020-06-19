İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Altındağ'da hastanelere destek sürüyor

Pandemi sürecinde Altındağ’daki hastanelere ve sağlık çalışanlarına tam destek veren Altındağ Belediyesi, bu desteğini sürdürüyor.

Pandemi sürecinde Altındağ'daki hastanelere ve sağlık çalışanlarına tam destek veren Altındağ Belediyesi, bu desteğini sürdürüyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla Ulucanlar'daki Ankara Hastanesi bahçesine yapılan çocuk oyun parkı, dinlenme alanları ve kaldırım çalışmaları tamamlandı.


Altındağ Belediyesi hastanelerin ve sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Hastanelerin tadilat, onarım, peyzaj, dinlenme alanı, çocuk oyun alanı gibi ihtiyaçlarını karşılayan Altındağ Belediyesi, bir kez daha gönülleri fethetti. Ankara Hastanesi bahçesine, Altındağ Belediyesi tarafından yapılan çocuk oyun parkı, dinlenme alanları ve kaldırım çalışmaları hem sağlık çalışanlarının, hem de vatandaşların büyük beğenisini topladı. Başkan Asım Balcı hastanelere verilen destek çalışmalarıyla ilgili bilgi şu bilgileri verdi:


“Pandemi öncesinde de bölgemizdeki hastaneler ve sağlık çalışanlarımızla olumlu iş birliğimiz vardı ve her zaman yanlarındaydık. Hastane bahçelerinde tadilat ve onarım çalışması gerçekleştirdik, otopark desteği verdik, kaldırımlarını yeniledik, yollarını onardık, peyzaj çalışmaları yaptık. Pandemi sürecinde de bu olumlu iş birliğimiz devam etti. Bölgemizde bulunan hastanelerin bahçelerini, sağlık çalışanlarımıza moral olsun diye rengarenk lalelerle donattık. Altındağ Belediyesi Konukevi'ni sağlık çalışanlarımızın kullanımı için tahsis ettik. Hastanelerle ve sağlık çalışanlarıyla hep irtibat halinde olduk, bu süreçte dayanışmanın en güzel örneğini sergiledik. Son olarak da, Ankara Hastanesi bahçesine yaptığımız çocuk oyun parkı, dinlenme alanları ve kaldırım çalışmalarını tamamladık. AK Parti Altındağ İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Karaca ve Ankara Hastanesi Başhekimimiz Prof. Dr. Rahmi Kılıç ile birlikte, yaptığımız çalışmaları yerinde inceledik. Kendisi de yapılan çalışmalardan çok memnun olduğunu ifade etti. Yüzlerini güldürebildiysek, daima yanlarında olduğumuzu hissettirebildiysek ne mutlu bize.”



“Sağlık çalışanlarımıza minnettarız”


Korona virüsle mücadelede en zor günlerin geride kaldığını sözlerine ekleyen Başkan Balcı, “Bundan böyle bizi daha güzel günlerin beklediğine inanıyorum. El ele vermeye, el birliğiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanlarımıza minnettarız, daima yanlarındayız. Belediye olarak bugüne kadar verdiğimiz desteği her zaman sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.