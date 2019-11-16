Altındağ'da hedef “turizm”

Bu yıl “Kültür Turizmi” başlığıyla toplanan “TravelExpo - 4. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı” kapsamında düzenlenen, “Yerel yönetimlerde doğal ve kültürel miras alanlarında sürdürülebilir turizm” konulu panelde Mardin Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile birlikte konuşmacı olarak yer alan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağ'ın doğal ve kültürel mirası hakkında konuştu. ATO Congresium'da gerçekleştirilen, moderatörlüğünü Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer'in yaptığı panelde, Altındağ'ın tarihi ve kültürel mirasını gözler önüne seren Başkan Balcı, bu mirasa nasıl sahip çıkıldığını da anlattı.

Turizm potansiyeli yukarılara çıkacak

“Gerçek Ankara'yı gün yüzüne çıkaracağız” diyen Başkan Balcı “Biz Altındağ'ı Ankara'nın, hatta Türkiye'nin kalbi olarak nitelendiriyoruz. Cumhuriyetimizin kurulduğu, İstiklal Marşımızın yazıldığı Altındağ, Ankara manevi mimarı Hacı Bayram Veli Hz. doğduğu, yaşadığı ilçe... Altındağ bu önemli tarihi ve kültürel mirasların yanında ayrıca binlerce yıllık medeniyetlere de sahip. Roma, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet eserlerini sınırlarında bulunduran Altındağ, başkent turizminin yaklaşık yüzde 70'lik bölümünü elinde bulunduruyor. Atılacak adımlarla ilçemizin turizm potansiyelini çok daha yukarılara çıkarılabilir” dedi.

“Yapacağımız çok iş var”

Hamamönü, Ulus ve Ankara Kalesi gibi lokasyonların her gün binlerce yerli-yabancı turisti ağırladığına dikkati çeken Başkan Balcı, Ankara'da sürdürülebilir turizm için atılacak adımları da bir bir sıraladı. Başkan Balcı, “Ankara Kalesi'nin devamı olan Kale Altı Kentsel Dönüşüm ile bölgedeki tescilli yapılar koruma altına alınacak. Metruk yapılardan temizlenecek olan bölge yerli ve yabancı turistler için de daha güvenli hale getirilecek. Bu dönüşümün devamı niteliğinde olan ve eski adıyla Yahudi Mahallesi olarak bilinen bölgedeki yapılar da turizme kazandırılacak. Bu alanın hemen yanındaki Hergelen Meydanı da dönüşecek ve bölge tarihi dokusuna kavuşacak. Son olarak da mevcut Altındağ Belediye binamızın bulunduğu alan ise geniş bir meydana dönüşecek. Alt bölümü otopark olacak bu meydan Ankaralıların yeni nefes alma mekanı olacak. Ankara'nın Kalbi Altındağ'da yapacağımız çok iş var” diye konuştu.

“En önemli projeler”

Yapılacak dönüşümlerle Avrupa ülkelerinde olduğu gibi “Old City” (Eski şehir) kavramını öne çıkaracaklarını da dile getiren Balcı, “Mimar Sinan'ın Ankara'daki tek eseri olan Cenab-ı Ahmet Paşa Cami'nin etrafında da çalışma başlatacağız. Bunlar yapacağımız işlerden sadece bir bölümü... Bana göre Ankara'nın en önemli projeleri olmaya aday bu çalışmalarla gerçek Ankara'yı ortaya çıkaracağız. Eğer bugün turizm potansiyeli 1 milyon ise bu projelerle çok daha yukarılara çıkacak inşallah” ifadelerini kullandı.