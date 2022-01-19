Altındağ'da müzik ve şiir dolu bir gece yaşandı. Mavera Türk Müziği Topluluğu, Ankara Mevlevihanesi'nde düzenlenen programla hem gönüllerin hem de kulakların pasını sildi.

Altındağ'da “İrfan Meclisi” gecesi yaşandı. Mavera Türk Müziği Topluluğu'nun katılımı ile düzenlenen “İrfan Meclisi”

programında şiir ve müzikle Anadolu turu yapıldı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin ve MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş da katıldı.

Hem gönüllerin hem de kulakların pası silindi

Mavera Türk Müziği Topluluğu'na yaşattıkları bu özel gece için teşekkür eden Başkan Balcı, “Hacettepe Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerine başlayan bu özel topluluk, Türk müziğine büyük katkıları olan bir grup. Türk kültürüne hizmet eden ve müziğimizin geçmişinden gelen özgünlüğü içerisinde icra edilmesini sağlayan Mavera Türk Müziği Topluluğu'nu mevlevihanemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Hem gönüllerin hem de kulakların pasını sildiler. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.