Altındağ'da işletmeler dezenfekte ediliyor

Altındağ Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte yeniden hizmete giren lokanta, kafeterya, kahvehane, pastane ve restoranlara hijyen desteği verdi. Altındağ sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmelere dezenfeksiyon desteği verdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “Yeniden kapılarını açan işletmelerimize şimdiden hayırlı işler ve bol kazançlar diliyorum. Altındağ Belediyesi olarak, kendilerine her tür desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Her türlü desteği vermeye hazırız”

Yeniden normal hayata geçiyor olmanın sevindirici bir gelişme olduğunu, ancak tedbirlerin de elden bırakılmayacak kadar önemli olduğunu hatırlatan Başkan Balcı “Vatandaşlarımızın sosyalleştiği, keyifli vakit geçirdiği lokanta, kafeterya, kahvehane, pastane ve restoran gibi işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi çok güzel. Kendilerine her türlü desteği vermeye hazırız. Hem işletmelerin hem de buralardan faydalanacak vatandaşlarımızın içinin rahat etmesi, bu mekanlarda gönül rahatlığıyla vakit geçirmeleri tek temennimiz” ifadelerini kullandı.