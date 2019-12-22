Alt?nda?'da kaba ?sluba tezg?h kapama cezas?

Alt?nda?'a yeni pazarlar kazand?ran Alt?nda? Belediyesi, vatanda?lar?n rahat ve huzurlu bir ?ekilde al??veri?lerini ger?ekle?tirebilmesi i?in denetimlerini s?kla?t?rd?. Vatanda?lardan da gelen ?ikayetleri dikkate alarak ?al??ma y?r?ten Alt?nda? Belediyesi zab?ta ekipleri, kurallara uymayan pazarc?lara cezai i?lem uyguluyor. K?l?k, k?yafet ve vatanda?a kar?? olan ?slup konusunda kurallara uymayan pazarc?lara s?reli veya s?resiz tezg?h kapama cezas? veriliyor. Bu kapsamda Alt?nda?'da 2019 y?l? i?erisinde 20 pazar tezg?h?na ?Pazaryerleri Y?netmeli?i? uyar?nca kapama cezas? verildi. Alt?nda? Belediyesi ekipleri pazarlardaki denetimlerin s?k s?k devam edece?ini ifade etti.

?Pazarlarda disiplini sa?l?yoruz?

Mahallelere vatanda?lar?n rahatl?kla al??veri? yapabilecekleri pazar alanlar? yapt?klar?n? s?yleyen Alt?nda? Belediye Ba?kan? As?m Balc?, ?Yak?n zaman i?erisinde Ayd?nl?kevler, Baraj, Be?ikkaya, G?ne?evler ve G?lp?nar semt pazarlar?n? hizmete a?t?k. Karap?r?ek, G?ltepe ve Ba?p?nar-Do?antepe'de de kapal? semt pazar? in?a ?al??malar?m?z devam ediyor. Pazarlarda hem?ehrilerimizin g?venli ve huzurlu bir ?ekilde al??veri? yapabilmesi ?nceli?imiz. Cezac? bir belediye de?iliz, ancak pazarlarda disiplin sa?layabilmek i?in tezg?h kapatma cezas? uyguluyoruz. Bu cezalar?n ba??nda al??veri? yapan vatanda?lara y?nelik kaba bir dil kullan?lmas? geliyor. Genellikle uyar?yoruz, e?er sorun devam ederse tezg?h kapat?yoruz. Vatanda?lar?m?z ya?ad?klar? sorunlar? 444 3919 numaral? telefonumuza bildirebilirler? ?eklinde konu?tu.