İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alt?nda?'da kaba ?sluba tezg?h kapama cezas?

Alt?nda? Belediyesi, vatanda?a kar?? olan ?slup konusunda kurallara uymayan pazarc?lara s?reli veya s?resiz olarak tezg?h kapama cezas? veriyor.


Alt?nda?'a yeni pazarlar kazand?ran Alt?nda? Belediyesi, vatanda?lar?n rahat ve huzurlu bir ?ekilde al??veri?lerini ger?ekle?tirebilmesi i?in denetimlerini s?kla?t?rd?. Vatanda?lardan da gelen ?ikayetleri dikkate alarak ?al??ma y?r?ten Alt?nda? Belediyesi zab?ta ekipleri, kurallara uymayan pazarc?lara cezai i?lem uyguluyor. K?l?k, k?yafet ve vatanda?a kar?? olan ?slup konusunda kurallara uymayan pazarc?lara s?reli veya s?resiz tezg?h kapama cezas? veriliyor. Bu kapsamda Alt?nda?'da 2019 y?l? i?erisinde 20 pazar tezg?h?na ?Pazaryerleri Y?netmeli?i? uyar?nca kapama cezas? verildi. Alt?nda? Belediyesi ekipleri pazarlardaki denetimlerin s?k s?k devam edece?ini ifade etti.



?Pazarlarda disiplini sa?l?yoruz?


Mahallelere vatanda?lar?n rahatl?kla al??veri? yapabilecekleri pazar alanlar? yapt?klar?n? s?yleyen Alt?nda? Belediye Ba?kan? As?m Balc?, ?Yak?n zaman i?erisinde Ayd?nl?kevler, Baraj, Be?ikkaya, G?ne?evler ve G?lp?nar semt pazarlar?n? hizmete a?t?k. Karap?r?ek, G?ltepe ve Ba?p?nar-Do?antepe'de de kapal? semt pazar? in?a ?al??malar?m?z devam ediyor. Pazarlarda hem?ehrilerimizin g?venli ve huzurlu bir ?ekilde al??veri? yapabilmesi ?nceli?imiz. Cezac? bir belediye de?iliz, ancak pazarlarda disiplin sa?layabilmek i?in tezg?h kapatma cezas? uyguluyoruz. Bu cezalar?n ba??nda al??veri? yapan vatanda?lara y?nelik kaba bir dil kullan?lmas? geliyor. Genellikle uyar?yoruz, e?er sorun devam ederse tezg?h kapat?yoruz. Vatanda?lar?m?z ya?ad?klar? sorunlar? 444 3919 numaral? telefonumuza bildirebilirler? ?eklinde konu?tu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.