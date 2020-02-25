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Altındağ'da kaçak hurdacılara denetim

Altındağ’da çevre kirliliğinin önüne geçmek için denetimler sürüyor.

Altındağ'da çevre kirliliğinin önüne geçmek için denetimler sürüyor. Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri, Gültepe Mahallesi'nde çevre kirliliği oluşturan hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirdi.


Altındağ Belediyesi, çevre kirliği oluşturan hurdacılara geçit vermiyor. Gültepe Mahallesi'nde hurda atık toplayan kişilere Altındağ Belediyesi zabıta ekiplerince operasyon düzenlendi. Zabıta ekiplerine ayrıca 15 kişilik temizlik ekibi ve iş makineleri de eşlik etti. İzinsiz işletilen hurdacılara cezai işlem uygulayan ekipler, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan hurda barakaları da yıktı. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri titizlikle incelediklerini belirten zabıta ekipleri, çevre kirliliği oluşturan çalışmalara yönelik denetimleri sürdüreceğini ifade etti.


Zabıta ekiplerinin 7 gün 24 saat görev başında olduğunu belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “İlçe genelinde ekiplerimiz denetimleri rutin olarak gerçekleştiriyor. Çevreyi kirleten ve vatandaşımızın sağlığını tehlikeye atan oluşumlara da geçit vermiyoruz. Mahallerimizde çevre kirliliğine karşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimiz 444 3919 numaralı ihbar hattımızdan bize her zaman ulaşabilirler” dedi.

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