Altındağ'da kadın dayanışması

Kadınlar, 2 Aralık'a kadar açık kalacak olan sergide satışı yapılan tablolardan elde edilen gelirleri şiddet mağduru kadınlara verecek.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri üyesi kadınlar, kadına yönelik şiddete sessiz kalmadı. Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında açtıkları, “Kadın” konulu sergiyle farkındalık oluşturdu. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi'ndeki sergide satışı yapılan eserlerden elde edilecek gelir, şiddet mağduru kadınlara destek amaçlı kullanılacak. “Kadın” konulu serginin açılışını, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı gerçekleştirdi.

Başkan Balcı'dan büyük destek

Serginin açılışını gerçekleştirerek kadınlara destek olan Başkan Balcı, “Kadına yönelik şiddet, insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Kadına yönelik şiddete, istismara, tacize ve ayrımcılığa karşı mücadele etmeli, bu ayıba el birliğiyle son vermeliyiz” dedi.

Sergideki eserlerle de yakından ilgilenen Başkan Balcı, 3 eseri satın alarak, kadınların mücadelesine de katkıda bulundu. Başkan Balcı, “Kadınların kendi eserlerini satarak elde edecekleri geliri, yine kadınlar için, hem de şiddet mağduru kadınlar için harcayacak olmaları da günün anlam ve önemine çok önemli bir değer katmış. Kendilerini bu özverili çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Bu destek çok anlamlı gerçekten” ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı serginin 1 hafta süreyle açık kalacağını da sözlerine ekledi.

80 kadın, 150 eser

Kadına yönelik şiddeti konu edinen resim sergisinde, 80 kadının 150 eseri yer aldı. Altındağ Belediyesi'ne bağlı tüm Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde resim kursuna katılan kadınların, yeteneklerini gözler önüne serdi. Yıl boyunca resim kursunda öğrendiklerini eserlerine taşıyan Altındağlı kadınlar, şiddete yine yüksek sesle “dur” dedi. Altındağlı kadınların eserleri profesyonel ressamların çalışmalarını aratmadı. Farklı tekniklerle yapılan eserler, katılımcıların büyük beğenisini topladı.

Sergi 1 hafta açık

Sergiye kendi eserleriyle katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altınpark Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi Sevim Bulut, “Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Kadınlarımızın daha adil, huzurlu ve güvenli bir dünyada yaşayabilmesini diliyorum. Bu duygularımı eserlerime de yansıttım. Bugün yanımızda olan ve bize destek veren Sayın Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Herkesi sergimize davet ediyorum” dedi.