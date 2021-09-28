Altındağ'da kadınlara epoksi sanatıyla istihdam atağı

"Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesinin ikinci dönem kursları devam ediyor. 120 kadının faydalandığı epoksi kursu Altındağlı kadınların yüzünü güldürüyor.

Altındağlı kadınlar hem istihdam hem de epoksi alanında atağa kalkıyor. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve Altındağlı kadınlardan büyük ilgi gören "Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesinin ikinci etabı da hızla devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Altındağlı kadınları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Balcı “İş ve meslek öğrenen Altındağlı kadınlar, artık geleceğe umutla bakıyor. Biz de onlara destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

"Altındağlı kadınlar için fırsat"

"Altındağ Kadınları Teknoloji ve Epoksi Sanatıyla İstihdama Kazandırılıyor" projesinin hem Altındağ, hem de Altındağlı kadınlar için çok faydalı olduğunu ve önemli mesleki eğitimler aldığını aktaran Başkan Balcı "Altındağlı kadınların bu projeden en iyi şekilde faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz. Proje kapsamında; belirlediğimiz Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nde atölyeler oluşturduk. Projeye katılan kursiyerler önemli mesleki eğitimler alıyor. Katılımcıların el emeklerini ekonomik kazanca dönüştürmelerine, girişimcilik ve pazarlama teknikleri ile kendi işlerini kurmalarına fırsat tanıyacak projeler de geliştiriyoruz. Başarılı projemizin ilk mezunları sertifikalarına kavuştu. Şimdi ikinci dönem kursiyerlerimizle yola devam ediyoruz. Altındağ Belediyesi olarak Altındağlı kadınların daima yanındayız" ifadelerini kullandı.