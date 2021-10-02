Altındağ'da kültür-sanat topluluklarına kayıtlar başladı

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, halk dansları, erkekler için Tasavvuf Topluluğu, 18 yaş üstü için Tiyatro Kursu, 6-15 yaş arası için Drama Kursu yeni öğrencilerini arıyor.

Altındağ'da kültür ve sanat sezonu başladı. Her yaştan Altındağlının büyük ilgi gösterdiği, gerçekleştirdikleri konser ve etkinliklerle büyük beğeni toplayan kültür ve sanat topluluklarında yeni eğitim ve öğretim dönemi için düğmeye basıldı. Müzik, tiyatro, halk dansları ve tasavvuf toplulukları yeni yeteneklerini arıyor. Başvurular, “başvuru.altindag.bel.tr” adresinden yapılabilecek. Bilgi almak için ise 507 01 30 numaralı telefonu aramak yeterli olacak. Başvurular değerlendirildikten sonra, adaylar mülakat için çağırılacak.

“Kültür ve sanatın da başkentiyiz”

Altındağ'ı kültür ve sanatın da başkenti yapmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı “Altındağ Belediyesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren kültür ve sanat topluluklarımızın her biri kendi alanlarında çok başarılı. Her biri yıl boyunca kendi alanlarında profesyonel eğitmenlerden ders alıyorlar. Şarkı söylemek isteyen, halk dansları yapmak isteyen ya da tiyatro sahnesine çıkmak isteyen Altındağlı vatandaşlarımız bu topluluklara büyük ilgi gösteriyor. Burada hem yeteneklerini değerlendiriyor, hem de hayallerini gerçekleştiriyorlar” dedi.