Altındağ'da kurban kesim yerleri belli oldu

Altındağ'da kurban kesilecek yerler belirlendi. Altındağ'da bu yıl Tatlar'da bulunan "Kurban Satış ve Kesim Alanı" dışında, 6 ayrı noktada daha kurban kesimi yapılabilecek.

Altındağ Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. Kurban Satış ve Kesim Alanı dışında, 6 farklı noktayı daha "kurban kesim yeri" olarak belirleyen Altındağ Belediyesi, vatandaşlara belirlenen bu noktalar dışında kurban kesimi yapmamaları uyarısında bulundu. Altındağ Belediyesi tarafından belirlenen kurban kesim yerleri şöyle:

-Altındağ Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Alanı (Tatlar Mah. Kümeevler)

-İskitler Semt Pazarı (Zübeyde Hanım Mah. Tesfiyeci Sokak ile Seçim Sokak arası)

-Ali Ersoy Semt Pazarı (Güneşevler Mah. 83'üncü Sokak)

-Gülpınar Semt Pazarı (Yıldıztepe Mah. 166. Cad. No:23)

-Karapürçek Semt Pazarı (Karapürçek Mah. 309. Cad. No:51)

-Karacaören Semt Pazarı (Karacaören AVM Yanı)

- Doğantepe-Başpınar Semt Pazarı (Doğantepe Mah. 1118/1 Sok No:4)

Uygunsuz kesime izin yok

Uygunsuz alanlarda ve sağlıksız şekilde kurban kesimlerinin önüne geçmek için, bu yıl belirlenen yer sayısını artırdıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, vatandaşlara bu konuda duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Başkan Balcı, “Ekiplerimiz, belirlenen yerler dışında, kamuya açık, halk sağlığını tehdit edecek ve sağlıksız biçimde kurban kesilmemesi için 24 saat görev başında olacak. Belirlediğimiz kurban satış ve kesim yerleri dışında cadde, sokak ve binaların arasında kurban satış ve kesimine izin vermeyeceğiz” dedi.