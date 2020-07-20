Altındağ'da kurban randevuları başladı

Altındağ'da Kurban Bayramı için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kurbanlıkların yerleştiği alanda, kesim için randevu verilmeye başlandı.

Altındağ'da Kurban Satış ve Kesim Alanı yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlandı. Altındağ'da bulunan kurban satış ve kesim alanında, kesim işlemi bu yıl randevu ile yapılacak. Son teknolojik aletlerle donatılan tesisteki kesimhanenin Kurban Bayramı'nda bu yıl randevu sistemi ile hizmet vereceğini belirten Başkan Asım Balcı, "Ekiplerimiz uzun süredir tesiste çalışarak tesisi ve kesimhaneyi baştan aşağı yeniledi. İnşallah bu Kurban Bayramı'nda saatte 60, günde 500 hayvanın kesimini burada yapabileceğiz. Kesimhane ekibimiz, alanında uzman kişilerden oluşuyor. Kesim için 2 bant var. Her bantta 1 saatte 30 kurbanı kesip sahiplerine sorunsuz teslim edeceğiz inşallah... Kesim için yoğun talep var. Hemşehrilerimizin sorunsuz bir bayram geçirebilmesi için Altındağ Belediyesi olarak adeta seferber olacağız” dedi.

Kurban kesimi için randevu talebinin çok olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, kesim için randevu alacaklara acele etmelerini tavsiye etti.