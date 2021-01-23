Altındağ'da miniklerin karne sevinci

Altındağ Belediyesi'ne bağlı olarak hizmet veren kreşlerde eğitim-öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Minik öğrencilere karnelerini Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı verdi.

Altındağ'daki Ali Ersoy, Aydınlıkevler ve Güneşevler kreşlerinde öğrenim gören minikler karnelerini aldı. Miniklerin karne sevincine Başkan Doç. Dr. Asım Balcı da ortak oldu. Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini belirten Başkan Balcı, ‘'Okul öncesi eğitim dönemi, bir çocuğun hayatındaki en önemli deneyimdir. Çocuklarımıza bu yaşlarda verilen eğitimler geleceklerini şekillendirmede de büyük rol oynuyor. Onlar iyi bir eğitim alsın, hayata güzel bir biçimde hazırlansın diye durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Ne yapıyorsak çocuklarımız mutlu olsun diye yapıyoruz'' dedi.