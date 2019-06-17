Altındağ'da “Müzeler Seni Çağırıyor” kampanyası

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 5 müze turizme destek vermek amacıyla iş birliği yaptı. Bu iş birliği kapsamında 5 müzeden birinden bilet alan vatandaşlar diğer müzelerden indirimli faydalanacak.

Kültürün ve sanatın başkenti Altındağ'da müzeler arası bilet kardeşliği kampanyası başladı. Kampanya kapsamında Altındağ'da bulunan 5 müzenin işbirliğiyle, müzelerden birini ziyaret eden misafirlere, diğer müzelerin bilet fiyatlarında indirim yapılacak. Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Altınköy Açık Hava Müzesi, Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nin dahil olduğu “Müzeler Seni Çağırıyor” kampanyası, yıl sonuna kadar devam edecek.

Müzelere davet

Kampanya kapsamında, müzelerden birini ücret ödeyerek ziyaret eden bir kişi, diğer 4 müzeye tam bilet değil, indirimli bilet ücreti ödeyerek giriş yapabilecek. Bu kampanya ile tamamı Altındağ'da bulunan müzelerin ziyaretçi sayısının artırılması ve müzelerin daha fazla ilgi çekmesi hedefleniyor. Altındağ'ın Ankara'nın en önemli turizm merkezi olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ birçoğu kamu ve özel olmak üzere çok sayıda önemli müzeye sahip. Bizde turizme destek vermek için müzeler arası işbirliği yaptık. Bu işbirliği sayesinde müzelere olan ilgi de artacak. Ben herkesi Altındağ'daki müzeleri görmeye davet ediyorum” dedi.

Müzeler Pazartesi günü kapalı

Kampanya kapsamında yer alan 5 müzenin tamamı Pazartesi günleri kapalı. Sırasıyla müzelerin açılış ve kapanış saatleri ise şu şekilde:

Ulucanlar Cezaevi Müzesi, saat 10.00 ile 17.00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

Altınköy Açık Hava Müzesi, 10.00 ile 00.00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi, 10.00 ile 12.30 ve 13.30 ile 18.00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

Rahmi M. Koç Müzesi, hafta içi 10.00 ile 17:00 saatleri arasında, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00 ile 19.00 saatleri arası ziyaret edilebilir.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, 10.00 ile 18.00 saatleri arası ziyaret edilebilir.