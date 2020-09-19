Altındağ'da okullar 21 Eylül'e hazır hale getirildi

Altındağ'da okullar yeni eğitim ve öğretim dönemine hazırlanıyor. 21 Eylül Pazartesi günü belirli sınıflar için başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi, okullar eğitim için hazır hale getirildi.

Altındağ'da okullar yeni eğitim ve öğretim dönemine pırıl pırıl başlayacak. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelindeki okullarda çalışan ekipler, okulları baştan aşağı yeniledi. Bazı okulların iç ve dış cephe boyalarını sıfırlayan ekipler, derslikleri de büyük bir titizlikle boyadı. Bahçe ve peyzaj düzenlemesi de yapan ekipler, okullarda dezenfeksiyon çalışması da yaptı.

Okulların yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirmek için ne gerekiyorsa yapıldığını belirten Balcı, “İlçemizde bulunan 162 okula boya malzemesi desteği sağladık. 93 okula bahçe ve peyzaj desteği verdik. 47 okulumuzun tadilatını yaptık. 155 okulun ise dezenfeksiyonunu yaptık. Yapılan çalışmalar neticesinde okullar pırıl pırıl bir görüntüye kavuştu. Altındağlı çocuklarımızın temiz ve bakımlı okullarda eğitim görmelerini istiyoruz. Bu nedenle Altındağ genelinde çalışmalarımız devam edecek. Çocuklarımız temiz ve bakımlı okullarda eğitim görecekler. Altındağ Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız” dedi.