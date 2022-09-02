Altındağ'da okullar yeni döneme hazır

Altındağ'da okullar yeni eğitim ve öğretim dönemi için hazır. 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi, okullar baştan aşağı temizlendi.

Altındağ'da okullar yeni eğitim ve öğretim dönemine temiz bir başlangıç yapacak. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelindeki okullarda çalışma gerçekleştiren ekipler, okulları baştan aşağı temizledi. Öğrencilerin tertemiz okullarda eğitim görmesi için ne gerekiyorsa yaptıklarını vurgulayan Başkan Balcı "Okullarımızda temizlik çalışması gerçekleştiriyoruz. Okullarımız yeni eğitim ve öğretim döneminde, öğrencileri pırıl pırıl karşılasın istiyoruz" dedi.

“Dersler tertemiz ortamda yapılacak”

Başkan Asım Balcı, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Öğrencilerimiz artık yaz tatilinin sonuna geldi. Okullar öğrencileri, öğrenciler de okulları çok özledi. Yeni eğitim ve öğretim yılında okullarımız öğrencileri pırıl pırıl karşılasın, öğrencilerimiz de okullarını görünce içleri açılsın istedik. Bu nedenle ilçemizde bulunan okullarımızı tertemiz yaptık. Bahçe ve peyzaj düzenleme hizmeti verdik. Gerekli olan okullarımızda, tadilat, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda derse başlamaları için ne gerekiyorsa yaptık. Okul bahçeleri otlardan arındırıldı, süpürüldü, çöpler toplandı, yeşil alanlar titizlikle ilaçlandı. Çocuklarımızın sağlığını tehdit edecek tüm olumsuzlukları ortadan kaldırdık. Tüm yavrularımıza sağlıklı, huzurlu ve başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyorum.”