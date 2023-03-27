Altındağ'da şehit aileleri ve gazilerle iftar

Dr. Asım Balcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında şehit aileleri ve gazileri ağırladı.

Başkan Balcı, iftarda şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Evlatlarını vatan uğruna şehit vermiş aileler ve kahraman gazilerle iftar sofrasında buluşan Başkan Balcı, şehit ailelerine ve gazilere hayırlı ve uzun ömürler diledi. Altındağ Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen İftar yemeğinde, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ve AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik de yer aldı.

“Bizler sizlerin emrinde ve hizmetinizdeyiz”

Şehit ailelerini ve kahramanlığın sembolü olan gazileri, iftar sofrasında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Balcı "Peygamberlikten sonraki en güzel yer şehitlik... Bizler her zaman sizlerin emrinde ve hizmetinizdeyiz. Ramazan'ınız mübarek olsun. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Kapımız da gönlümüz de sizlere daima sonuna kadar açık" dedi.