Altındağ'da semt pazarları da normale dönüyor

Altındağ'da semt pazarları normal düzenine geri dönüyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kurulamayan semt pazarları, yeniden açılıyor.

Semt pazarlarında da normale dönüş başladı. Altındağ'da Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, normalde hafta sonu açılan semt pazarlarının günleri değişmişti. Hafta sonu kısıtlamasının sona ermesi üzerine, semt pazarlarında eski düzene geri dönüldü. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, yeniden açılacak olan semt pazarlarının, pazar esnafına ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Yapılan düzenlemeye göre; hafta içinde, Pazartesi günleri Baraj ve Karacaören semt pazarları, Salı günleri Doğantepe ve Karapürçek semt pazarları, Çarşamba günleri Battalgazi ve Güneşevler semt pazarları, Perşembe günleri Başpınar semt pazarı, Cuma günleri ise Ali Ersoy (Site/Yıldız) semt pazarı vatandaşlara hizmet verecek. Hafta sonunda ise Cumartesi günleri Aydınlıkevler, İskitler ve Karapürçek-2 semt pazarları, Pazar günleri ise Beşikkaya, Gülpınar ve Örnek semt pazarları açılacak.

Semt pazarlarında normal düzene dönmenin denetimleri asla aksatmayacağını vurgulayan Başkan Balcı, takip ve denetimlerin Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından titizlikle yapılacağını söyledi. Başkan Balcı, "Altındağ Belediyesi Zabıta ekiplerimiz her zaman olduğu gibi, 24 saat görev başında olacak. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler" dedi. Başkan Balcı ayrıca, "Esnaflarımıza ve alışverişe gelen vatandaşlarımıza ateş ölçümü yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca pazar içerisinde sosyal mesafenin korunması için önlemler devam edecek. Vatandaşlarımızdan, pazarlarda yoğunluk oluşmasının engellenmesi için, akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarını ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.