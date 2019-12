Alt?nda?'da spor ata??

Alt?nda? Belediye Ba?kan? As?m Balc?'y? ziyaret eden Gen?lik ve Spor Bakan? Mehmet Muharrem Kasapo?lu, b?t?n T?rkiye'de yayg?nla?maya devam eden ?On Bin Pota? ve ?Y?zme Bilmeyen Kalmas?n? projelerini Alt?nda?'da da hayata ge?ireceklerini s?yledi.

Gen?lik ve Spor Bakan? Mehmet Muharrem Kasapo?lu'ndan, Alt?nda?l? gen?leri sevindiren haber geldi. Alt?nda?'a yap?lacak spor yat?r?mlar?n? isti?are etmek ?zere, Alt?nda? Belediye Ba?kan? As?m Balc? ile bir araya gelen Bakan Kasapo?lu, Alt?nda?l? gen?leri sevindirecek m?jdeyi verdi. K?sa bir s?re ?nce detaylar? a??klanan ?On bin Pota? ve ?Y?zme Bilmeyen Kalmas?n? projelerini Alt?nda?'da da hayata ge?ireceklerini s?yleyen Bakan Kasapo?lu, Alt?nda?'?n daha da de?er kazanaca??n? belirtti.

Bakan Kasapo?lu'nu Alt?nda? ziyaretinde, Avrupa'da ve T?rkiye'de bir?ok ba?ar?ya imza atan Alt?nda? Belediyespor ??itme Engelliler G?re? Tak?m? kar??lad?. Sporcularla yak?ndan ilgilenen Bakan Kasapo?lu, ba?ar?lar?n?n devam?n? diledi.

K?sa bir s?re ?nce gen?lerin basketbol konusundaki heyecan?n? ve potansiyellerini g?ren ve bu konuda gen?leri nas?l daha fazla memnun edebileceklerini d???nd?klerini ifade eden Bakan Kasapo?lu, ?Bu ilgi ve gen?lerden g?rd???m?z destek bizi ?ok memnun etti. Bakanl?k olarak t?m imkanlar? gen?lerin ?n?ne sererek bu potansiyeli a???a ??kartmak istiyoruz. Basketbolu yayg?nla?t?rma i?in 'Yer g?sterin pota yapal?m' anlay???yla yola ??kt?k. Bu proje kapsam?nda Alt?nda?'a da potalar yapaca??z. ?n?allah 10 bin potay? h?zl? bir ?ekilde T?rkiye genelinde yayg?nla?t?raca??z. Gen?lerimizin k?t? al??kanl?klardan korunmas? yan?nda, basketbolun y?ld?zlar?n? da yeti?tirmeyi ama?l?yoruz? dedi.

Ba?kan Balc? ise ?T?rkiye'ye ?ampiyonluklar kazand?racak yeni dev adamlar?n Alt?nda?'dan da yeti?ece?ine inan?yorum. Say?n Bakan?m?za ziyaretinden ve bize verdi?i destekten ?t?r? ?ok te?ekk?r ediyorum. Alt?nda?l? gen?ler ad?na kendisine ??kranlar?m? sunuyorum? dedi.

?Y?zme Bilmeyen Kalmas?n? projesi kapsam?nda Alt?nda?'da da ?al??malar yap?laca??n? s?yleyen Bakan Kasapo?lu, ?Bu proje kapsam?nda koydu?umuz hedeflerin ?ok ?zerine ??kt?k. ?n?allah 2020 sonuna kadar 1 milyon ki?iye y?zme ??retece?iz. Y?zme bilmek isteyen herkese a??k bir proje.Bu ?er?evede belediyelerimiz bizim i?in ?ok ?nemli. Belediyelerimiz bizim i?in i? orta??, ?ok ?nemli bir partner.Alt?nda? Belediyesi ile de bu konuda i?birli?i yapaca??z? diye konu?tu.

Bakan Kasapo?lu'nun Alt?nda?'a g?sterdi?i ilgiden b?y?k mutluluk duydu?unu s?yleyen Ba?kan Balc? ise ??n?allah el ele verece?iz, Alt?nda?'da, sadece y?zme de?il bir?ok bran?ta sporu ?ne ??kartarak t?m k?t?l?klerin ?zerine gidece?iz. Hem zihnen hem bedenen sa?l?kl? bir toplum olaca??z. Bunun yan?nda da tabii ki uluslararas? anlamda g??s?m?z? kabartacak, Ay-Y?ld?zl? bayra??m?z? g?ndere ?ektirecek ?ampiyonlar? da buradan yeti?tirece?iz? ifadelerini kulland?.