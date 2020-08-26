Altındağ'da “taş baskı” sergisi

Ankara'da Altındağlı kadınlar tarafından oluşturulan Altın Eller Kadın Kooperatifi, Altınköy Açık Hava Müzesi'nde ziyaretçilere “taş baskı” sanatını tanıttı.

Altınköy Açık Hava Müzesi, rengarenk bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Altın Eller Kadın Kooperatifi üyeleri, geleneksel bir el sanatı olan taş baskıyı 100 yıl öncesinin köy hayatını misafirlerine her ayrıntısıyla yaşatan Altınköy Açık Hava Müzesi'nde Ankaralılar ile buluşturdu. Unutulmaya yüz tutmuş taş baskı sanatı, Altındağlı kadınların canlı performanslarıyla Altınköy'de sergilendi. Ziyaretçiler geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen taş baskı sanatına büyük ilgi gösterdi. Taş baskı yapımına en büyük ilgiyi ise çocuklar gösterdi. Taş baskı yapımının inceliklerini öğrenen minikler, kendi elleriyle denemeyi de ihmal etmedi.

“Herkesi Altınköy'e bekliyoruz”

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye kadınların el emeği ürünlerinin Altınköy Açık Hava Müzesi'nde görülebileceğini belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altın Eller Kadın Kooperatifimiz çok güzel işler başarıyor. Altındağlı kadınlarımız tarafından yapılan ürünlerin hepsi el emeği, göz nuru. Altındağlı kadınların yetenekleri, azimleri, istekleri ve başarıları ile oluşturdukları bu güzel platformu yakından tanımak ve canlı performanslarına katılmak isteyen herkesi Altınköy'e bekliyoruz” dedi.