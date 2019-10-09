Altındağ'da temizlikte yenilik

Altındağ Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için önemli bir yeniliği daha hizmete aldı. Altındağ Belediyesinin filosuna kattığı iki yeni çöp konteyneri yıkama aracı ile konteynerler köpüklü su ile dezenfekte ediliyor ve kötü kokuların önüne geçiliyor. Aynı zamanda ilçe genelindeki çöp konteyneri dağıtma işlemine de devam eden Altındağ Belediyesi, çöp toplama noktalarını da yıkıyor.

Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Hemşehrilerimizden gelen çöp konteyneri taleplerini karşılamak için kapsamlı bir çalışma başlatmıştık. Dağıtımlarımız mahalle mahalle devam etmekte. Yerleştirdiğimiz konteynerlerin temizliğini sağlamak ise birinci önceliğimiz. Bu amaçla filomuza iki adet konteyner yıkama aracını kattık. Ekiplerimiz mahalleleri gezerek konteynerleri yıkıyor. Koku ve kötü görüntünün önüne geçiliyor. Temiz bir Altındağ için çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.